Губернатор провел ряд встреч с главами районов Тверской области

Встречи прошли в областном правительстве. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя плотно закончил день 14 декабря - провел аж сразу четыре встречи с главами муниципалитетов.

Итоги сообщила региональная пресс-служба.

Игорь Руденя поручил Минтрансу рассмотреть вопрос о включении автотрассы Лихославль - Барановка - Большое Плоское - Калашниково в программу дорожных работ.

Губернатор поручил проработать вопрос капремонта Некрасовского Дома культуры - филиала Рамешковского районного ДК.

Игорь Руденя поручил отраслевому комитету рассмотреть вопрос строительства многофункционального спортзала в посёлке Кесова Гора.

А в Молоковском районе, куда будут проводить газ, планируется строительство газовых котельных.