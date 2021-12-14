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Общество14 декабря 2021 17:07

Губернатор провел ряд встреч с главами районов Тверской области

И для них есть позитивные вести
Алексей АНДРЕЕВ
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Встречи прошли в областном правительстве.

Встречи прошли в областном правительстве.

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя плотно закончил день 14 декабря - провел аж сразу четыре встречи с главами муниципалитетов.

Итоги сообщила региональная пресс-служба.

Игорь Руденя поручил Минтрансу рассмотреть вопрос о включении автотрассы Лихославль - Барановка - Большое Плоское - Калашниково в программу дорожных работ.

Губернатор поручил проработать вопрос капремонта Некрасовского Дома культуры - филиала Рамешковского районного ДК.

Игорь Руденя поручил отраслевому комитету рассмотреть вопрос строительства многофункционального спортзала в посёлке Кесова Гора.

А в Молоковском районе, куда будут проводить газ, планируется строительство газовых котельных.