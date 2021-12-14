В Тверской области проводится профилактическое мероприятие "Автобус"

Госавтоинспекторы в Твери проверяют автобусы Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области 14 и 15 декабря проводится профилактическое мероприятие "Автобус". Соблюдение правил перевозки пассажиров и состояние транспортных средств проверяет Госавтоинпекция.

В частности, инспекторы оценивают техническое состояние автобусов, оснащенность техническими средствами контроля, проверяют наличие документов и соблюдение Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется проверке тахографов.

За сегодняшний день выявлено управление транспортным средством водителем без прав, игнорирование ремней безопасности, перевозка пассажиров с неисправным контрольным устройством, технические неисправности.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, не садится за руль в утомленном или болезненном состоянии.

Пассажирам рекомендуем всегда пристегиваться ремнями безопасности и крепко держаться за поручни при дорожном движении.