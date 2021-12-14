Уголовное дело о гибели рабочего на предприятии в Тверской области направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП произошло 13 июня 2021 года на одном из предприятий Конаковского района. На линии упаковки на предприятии по производству пищевой продукции произошел сбой. В нарушение инструкции по охране труда работники предприняли попытку самостоятельно наладить, почистить и смазать оборудование. В результат чего один из работников получил травму головы и скончался в больнице.

- Следователями следственного отдела СКР назначены и проведены судебные экспертизы, доказана причастность к совершению преступления одного из работников предприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.