В Твери до 22 декабря организована временная схема движения в объезд улицы Шишкова

В Твери ограничат движение на участке улицы Шишкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери продолжаются работы по модернизации водовода, подрядчик переходит к работам вблизи улицы Шишкова. Движение транспорта на участке в Затверечье будет организовано по временной схеме.

На период проведения работ – с 10:00 утра 15 декабря до 23:00 вечера 22 декабря движение всех видов транспорта по участку улицы Шишкова (от Исаевского ручья до Литейного переулка) будет ограничено.

Объезд участка и двухсторонее движение организовано по улице Новая Заря, от Третьяковского переулка до Исаевского ручья.

Установлены дорожные знаки и организован проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Шишкова.