Двое мужчин воровали придверные решетки у подъездов в Твери

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Заволжский отдел полиции обратился сотрудник управляющей компании и сообщил, что от подъездов обслуживаемых многоквартирных домов неизвестные похитили девять металлических придверных решёток. Ущерб составил 67 000 рублей.

Полицейские осмотрели места похищений и установили, что злоумышленник действовал не один.

Подозреваемых в краже - двух мужчин 32 и 34 лет - задержали. Фигуранты не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности. На машине они подъезжали к домам, забирали решётки от подъездов, грузили в багажник и уезжали.

Похищенное имущество сдали на металл.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.