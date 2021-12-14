Двое мужчин воровали придверные решетки у подъездов в Твери

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Заволжский отдел полиции обратился сотрудник управляющей компании и сообщил, что от подъездов обслуживаемых многоквартирных домов неизвестные похитили девять металлических придверных решёток. Ущерб составил 67 000 рублей.
Полицейские осмотрели места похищений и установили, что злоумышленник действовал не один.
Подозреваемых в краже - двух мужчин 32 и 34 лет - задержали. Фигуранты не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности. На машине они подъезжали к домам, забирали решётки от подъездов, грузили в багажник и уезжали.
Похищенное имущество сдали на металл.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.