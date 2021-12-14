Медики в Твери нарядили "ковидную" новогоднюю ёлку

Ковидная ёлочка. Фото: instagram.com/chtotutnovogo

В Калининской ЦРКБ перед Новым годом медики нарядили ёлку, но не традиционную, а на злобу дня - ковидную. Вместо обычных шаров и гирлянд ёлку украшают медицинские респираторы, бахилы, шприцы, картонные коробочки из-под лекарств и пробирки, в которые набирают кровь для анализов. Верхушку венчает надутая резиновая перчатка с надписью "С новым годом!"

Фото ёлочки опубликовал у себя в Инстаграм врач инфекционного госпиталя Калининской ЦРКБ Игорь Алышев.

"И вот она нарядная на праздник к нам пришла. В этом году решили нарядить тематическую", - прокомментировал доктор фото. Подписчикам ёлка понравилась. За несколько часов фото набрало почти 100 лайков.