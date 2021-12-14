Естественная убыль населения в Тверской области за 10 месяцев составила 13770 человек

Население Тверской области стремительно убывает. Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по октябрь 2021 года в Тверской области естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 13770 человек. По сравнению с тем же периодом 2020 года, убыль ускорилась (за тот же период прошлого года она составила 9972 человека).

Родился на 10 месяцев 7891 младенец (или 7,6 на тысячу населения). Умер - 21661 человек (21 человек на тысячу населения).

Из позитивного - в этом году заключено больше браков. С января по октябрь зарегистрировали отношения 6070 пар (за тот же период 2020 года поженились 5454 пары). Но и разводиться стали больше - 4607 разводов за 10 месяцев 2021 года против 4131 развода за тот же период 2020-го.