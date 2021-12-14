В Тверской области 14 декабря коронавирусом заразились 355 человек

В Твери суточный рост больных ковидом немного снизился. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 14 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 355 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 93469 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 489 человек. Всего с начала пандемии 82752 жителя излечились от коронавируса. 2211 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 8 человек. На карантине 8506, минус 142 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Прививку сделали 585 490 человек, за последние сутки – 1 024 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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