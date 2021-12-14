В Тверской области расширяют меры поддержки пожилых людей

Гражданам со статусом детей войны, не получающих других пособий, будут ежемесячно выплачивать по 800 рублей. Фото: Сергей Константинов

С 2022 года в регионе вводится новая выплата для детей войны, а также увеличивается размер ежемесячной надбавки Почетным гражданам Тверской области. 14 декабря на заседании областного правительства рассмотрены предполагаемые изменения в региональном законодательстве.

Гражданам со статусом детей войны будут ежемесячно выплачивать по 800 рублей из областного бюджета. Это распространяется на тех пожилых людей, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат.

"Ветеранам труда" с этим статусом повысят размер имеющихся пособий до 800 рублей.

Новая мера соцподдержки детей войны вводится по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 500 - жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8300 граждан - дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.

Решением Игоря Рудени дети войны в этом году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ.

Закон «О детях войны в Тверской области» принят в 2019-м.

Также на заседании одобрена законодательная инициатива об увеличении ежемесячной выплаты Почетным гражданам Тверской области с 3 тыс. рублей до 25 тыс. Сейчас в регионе проживает 19 таких граждан.