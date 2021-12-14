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Общество14 декабря 2021 13:48

В Тверской области расширяют меры поддержки пожилых людей

Вопрос рассмотрен в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Гражданам со статусом детей войны, не получающих других пособий, будут ежемесячно выплачивать по 800 рублей.

Гражданам со статусом детей войны, не получающих других пособий, будут ежемесячно выплачивать по 800 рублей.

Фото: Сергей Константинов

С 2022 года в регионе вводится новая выплата для детей войны, а также увеличивается размер ежемесячной надбавки Почетным гражданам Тверской области. 14 декабря на заседании областного правительства рассмотрены предполагаемые изменения в региональном законодательстве.

Гражданам со статусом детей войны будут ежемесячно выплачивать по 800 рублей из областного бюджета. Это распространяется на тех пожилых людей, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат.

"Ветеранам труда" с этим статусом повысят размер имеющихся пособий до 800 рублей.

Новая мера соцподдержки детей войны вводится по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 500 - жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8300 граждан - дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.

Решением Игоря Рудени дети войны в этом году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ.

Закон «О детях войны в Тверской области» принят в 2019-м.

Также на заседании одобрена законодательная инициатива об увеличении ежемесячной выплаты Почетным гражданам Тверской области с 3 тыс. рублей до 25 тыс. Сейчас в регионе проживает 19 таких граждан.