С улиц Твери вывезли 3 300 кубометров снега

В Твери продолжается уборка и обработка улиц Фото: администрация Твери

В Твери МУП «ЖЭК» продолжает работу в круглосуточном режиме. Коммунальные службы чистят и обрабатывают дороги и пешеходные зоны противогололёдными материалами.

В работе задействовано до 40 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, фронтальные погрузчики, самосвалы. На минувшей неделе на полигон было вывезено 3 300 кубометров снега. В первую очередь уборка проводилась с мостов и путепроводов, а также основных магистралей города и аварийно-опасных участков.

Вручную тротуары чистят более 100 дворников. Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, тротуарам вблизи социально значимых объектов города.