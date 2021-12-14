"Селигерский рыбник", "День оленя" и "Небесный вояж": составлен туркалендарь Тверской области на 2022 год

Составлен туркалендарь Тверской области на 2022 год Фото: ПТО

14 декабря на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, принят календарь туристских событий Тверской области на 2022 год.

- Включили в календарь новые события, при этом сохранили традиционные праздники, такие как «Селигерский рыбник», «Калитка», – отметил Игорь Руденя.

В календарь вошли гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события: фестивали «Верещагин СырFest» в Конаковском районе, «Калитка» в Лихославльском муниципальном округе и «Селигерский рыбник» в Осташкове, «ОМА RANDA» в Спирово, триатлон «IRONSTAR» в Конаковском районе.

Также на страницах календаря отмечены фестивали «Athletics League» в Твери и «Душа России» в Зубцовском районе, «Замытская радуга» в Рамешковском муниципальном округе, «Небесный вояж» в Калининском районе и «Мы-славяне» в Кимрах, День оленя в Калининском районе.

Всего 123 мероприятия, 20 из которых пройдут в Твери и 10 - в Торжокском районе.