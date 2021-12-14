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Спорт14 декабря 2021 12:00

В «Березино» готовится к открытию площадка «Лаборатория Спортинга Тверь»

Стрелки смогут поучаствовать в общероссийских и зарубежных турнирах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Стрелки из Верхневолжья смогут побывать на занятиях специалистов международного класса Фото: Александр СИДОРЕНКО

Стрелки из Верхневолжья смогут побывать на занятиях специалистов международного класса Фото: Александр СИДОРЕНКО

На базе спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино» в Тверской области готовится к открытию площадка «Лаборатория Спортинга Тверь». Стрелки из Верхневолжья смогут побывать на занятиях специалистов международного класса, поучаствовать в общероссийских и зарубежных турнирах.

Тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино» в Калининском районе открыт в 2021 году по национальному проекту «Демография». Площадка «Лаборатория Спортинга Тверь» в «Березино» организована при поддержке и под управлением «Лаборатории Спортинга» из Санкт-Петербурга.

На территории «Березино» установлены современные пусковые машинки клубного профессионального класса для автоматической подачи мишеней-тарелочек. Площадка «Лаборатории Спортинга Тверь» отвечает стандартам FITASC – Международной Федерации спортинга.