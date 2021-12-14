За выходные в Тверской области оштрафовали 49 пьяных водителей

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за минувшие выходные, с 10 по 12 декабря, госавтоинспекторы оштрафовали 49 пьяных водителей. Итоги "Контроля трезвости" подвели в ГИБДД.

12 нарушителей оштрафованы в Твери.

В отношении всех водителей составлены необходимые материалы. Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.