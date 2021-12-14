Тверь вошла в ТОП-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта

Синие автобусы "Транспорта Верхневолжья" начали курсировать по Твери и Калининскому району в 2020 году. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra опубликовал ежегодный рейтинг качества пассажирских перевозок в городах страны (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). В итоге Тверь вошла в ТОП-10.

- Столица Верхневолжья также стала лучшим городом рейтинга в Центральном федеральном округе. Такую высокую оценку регион получил благодаря запуску новой транспортной модели, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. Наиболее высокие оценки «Транспорт Верхневолжья» получил по ценовой доступности, а также комфорту и удобству.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ начала модернизацию системы общественного транспорта.

- Наш опыт тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе, - отмечает губернатор Игорь Руденя.

Сейчас новая модель пассажирских перевозок с синими автобусами «Транспорта Верхневолжья» действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах.

В марте 2022 года по планам областных властей синие автобусы должны начать курсировать в Конаковском районе.