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Происшествия14 декабря 2021 8:55

В Тверской области пропала пожилая женщина с нарушением слуха

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут пожилую женщину из Торжка

В Твери ищут пожилую женщину из Торжка

Фото: Евгения ГУСЕВА

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения пожилой женщины, 1942 года рождения.

21 ноября пенсионерка ушла из дома в Торжке, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. Ни документов, ни телефона у женщины при себе нет, она плохо ориентируется в окружающей обстановке, страдает нарушениями слуха.

Известно, что пропавшая уехала в Тверь на электропоезде и потом ушла в неизвестном направлении.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-181-76-09.