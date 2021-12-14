В Тверской области пропала пожилая женщина с нарушением слуха

В Твери ищут пожилую женщину из Торжка Фото: Евгения ГУСЕВА

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения пожилой женщины, 1942 года рождения.

21 ноября пенсионерка ушла из дома в Торжке, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. Ни документов, ни телефона у женщины при себе нет, она плохо ориентируется в окружающей обстановке, страдает нарушениями слуха.

Известно, что пропавшая уехала в Тверь на электропоезде и потом ушла в неизвестном направлении.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-181-76-09.