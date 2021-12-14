В Тверской области из большегруза слили 150 литров дизельного топлива

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Вышнего Волочка с заявлением обратился 56-летний житель Самарской области. Мужчина пояснил, что работает водителем-экспедитором, в ночное время из бензобака его рабочей автомашины «ДАФ», припаркованной по улице Лесозаводской слили 150 литров дизельного топлива. Ущерб составил 7 200 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей. Подозреваемого в краже установили и задержали. Им оказался 22-летний местный житель.

В полиции молодой человек признал свою вину и пояснил, что похищенное дизельное топливо продал, а деньги потратил. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.