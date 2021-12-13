Жителя Тверской области осудили за хранение взрывчатки и переделанной винтовки

Мужчину осудили за хранение пороха и винтовки Фото: архив "КП"

53-летний житель Пеновского района предстал перед судом за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В период с июля 2018 года по январь 2021 года дома у мужчины хранился порох и переделанная винтовка «Мосина» с патронами.

По ч. 1 статьи 222.1, ч. 1 статьи 222, ч. 1 статьи 223 УК РФ фигуранта признали виновным. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.