В Тверской области ищут 13-летнего жителя города Кимры

Мальчик ушел из интерната и пропал Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего Дмитрия Соколова поступило в СУ СК РФ по Тверской области 13 декабря.

Утром в понедельник несовершеннолетний мальчик самовольно ушел из Кимрской школы-интерната и до настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФпо Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Пропавшего ищут следователи и полиция. Проведен осмотр места проживания несовершеннолетнего. Следов, указывающих на признаки преступления не обнаружено.

Всех, кто обладает информацией о пропашем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.