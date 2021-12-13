Уникальные ёлочные игрушки 50-60-х годов ХХ века покажут в Тверском императорском дворце

Каждая такая игрушка - полностью ручная работа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка ёлочных украшений 50-60-х годов ХХ века станет частью музейно-музыкальной программы «В предчувствии волшебства», которую представит Тверской императорский дворец 25 декабря. Кроме выставки игрушек в восточной башне галереи посетители смогут увидеть инсталляцию к картине Александра Моравова «Ёлка в семье художника».

Александр Моравов - советский художник, член Товарищества передвижников, член Академии художеств СССР, Заслуженный деятель искусств СССР. Сотрудники музея расскажут о самом художнике и его картине. В концертной части программы прозвучат новогодние песни из советских фильмов «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы» и «Чародеи».

Посетителей просят соблюдать эпидемические меры и записываться на посещение программы по телефонам: (4822) 34-62-43, 34-31-56.