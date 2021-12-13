Тверские студенты вышли в финал национальный премии «Студент года – 2021»

Тверские ребята были отобраны из более чем 8000 участников. Фото: ПТО

Студенты Тверских вузов вышли в финал национальный премии «Студент года – 2021». Российская национальная премия «Студент года» – это федеральный проект Российского Союза Молодежи, цель которого – выявление и поддержка студентов, у которых есть особые достижения в профессиональной деятельности, творчестве, спорте, общественной работе, добровольчестве и в других сферах.

Тверские ребята были отобраны из более чем 8000 участников от 75 регионов России. Наш регион в финале представляют:

- студентка лечебного факультета Тверского государственного медуниверситета Мария Беляк, разработавшая в соавторстве «Устройство для улучшения качества хирургической помощи населению» (номинация «Интеллект года»);

- успешный спортсмен и учащийся Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова Максим Тимуков (номинация «Спортсмен года»);

- студент экономического факультета Тверской государственной сельхозакадемии претендует Мырат Адылов, занимающийся укреплением межнациональной дружбы (номинация «Иностранный студент года»);

- «Молодёжный корпус» Тверского государственного университета (коллективная номинация «Патриотическое объединение»);

- Студентка факультета биотехнологии Тверского государственного технического университета Алёна Уткина, участница арт-студии «Формула таланта» и народного хореографического ансамбля «Эстель» (номинация «Творческая личность года»);

- Группа «Живое право» Тверского госуниверситета (коллективная номинация «Юридическое объединение года»).

В финале премии примут участие 600 студентов вузов из 71 региона России.