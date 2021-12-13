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Происшествия13 декабря 2021 17:41

Молодые парень и девушка в Твери умерли от отравления неизвестным веществом

Результаты экспертизы озвучил следственный комитет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери в рамках расследования уголовного дела о гибели двух человек, 25-летнего парня и 19-летней девушки, проведено судебно-медицинское исследование. По результатам экспертиз, предварительной причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. В крови погибших обнаружены следы наркотических веществ. Об этом вечером 13 декабря сообщил следственный комитет.

Напомним, тела молодых людей были обнаружены вечером, 12 декабря, в квартире дома по улице Новочеркасской. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум лицам по неосторожности).

Расследование уголовного дела продолжается.