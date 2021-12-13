Сотрудники Тверского государственного объединённого музея расскажут о хищном кобчике

Кобчик. Фото: Красная книга Тверской области, издание 2, стр. 213

Пернатый символ каждого года вот уже 20 лет определяют орнитологи Союза охраны птиц. Символом уходящего 2021 года стал кобчик. Это один из самых маленьких соколов, а точнее - небольшая (меньше голубя) хищная птица отряда соколообразных. Кобчик занесён в Красную книгу России, общая численность этих птиц в мире составляет около 300 — 800 тыс. экземпляров.

Много интересного расскажут о кобчике сотрудники отдела природы Тверского государственного объединённого музея в среду 15 декабря. Желающих услышать рассказ об этой изящной птице ждут в библиотеке имени Горького. Встреча состоится в 12:00 в читальном зале отдела патентно-технической литературы.