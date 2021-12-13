В Тверской области назвали пять самых важных в 2021 году дорог для ремонта

С 2019 по 2022 годы в регионе по нацпроекту отремонтировали свыше 700 км дорог. Фото: ПТО

С 2019 по 2024 годы в Тверской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должны отремонтировать 1244 км автотрасс регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери.

Как сообщает областное правительство, после трех лет работы проведены на 740 км дорог.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам, - приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба правительства области.

Сообщается. что в 2021 году в регионе самыми приоритетными трассами, где проводили ремонт в рамках нацпроекта, стали «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино, Торжок - Осташков, Торжок - Высокое - Берново - Старица, а также два объекта областного центра. Речь - об участке от Новоторжской улицы до Свободного переулка и проезд у областного родильного дома - между Бурашевским шоссе и улицей Левитана.

Напротив роддома обустроен новый сквер.