В Тверской области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пятилетний мальчик

Смертельно ДТП произошло в 2018 году Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственный комитет просит жителей Тверской области оказать содействие в установлении сведений о водителе или пассажирах автомобиля, которые стали свидетелями ДТП с ребенком.

Смертельная авария произошла 7 июля 2018 года в СНТ "Светлый" Калининского района. Водитель мусоровоза на улице Рябиновой, у дома №14, сбил пятилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок умер на месте происшествия.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что свидетелями ДТП, являются водитель и пассажиры автомобиля марки "Hyundai Starex" черного цвета, которые, возможно, приезжали в СНТ "Светлый" в гости к родственникам или знакомым, - сообщили в региональном СКР.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о водителе или пассажирах автомобиля "Hyundai Starex" черного цвета, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-(4822)-32-27-51.