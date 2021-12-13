В Тверской области 13 декабря коронавирусом заразились 358 человек

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

По данным на 13 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 358 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 93114 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 420 человек. Всего с начала пандемии 82263 жителя излечились от коронавируса. 2203 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 никто не умер. На карантине 8648, минус 62 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Прививку сделали 584 226 человек, за последние сутки – 366 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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