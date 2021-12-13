Угонщица в Тверской области сдала на металлолом чужую машину

Полиция задержала злоумышленницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кашинским отделом полиции возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней ранее судимой местной жительницы. Женщину подозревают в краже автомобиля.

В полицию о пропаже заявил 47-летний житель Кашинского городского округа. Мужчина оставил автомобиль марки ВАЗ возле одного из домов в деревне Алексеевское, а его украли. Ущерб составил 50 000 рублей.

Полицейские установили причастность женщины к краже. Она договорилась со знакомым, и на погрузчике они вывезли неисправную машину из двора. Злоумышленница сдала ее в пункт приема металла, а вырученные 11 000 рублей потратила.

Машину вернули владельцу.