В Заволжском районе Твери проверили томаты, хурму и мандарины

Мандарины и хурма не прошли проверку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были отобраны пробы овощей и фруктов в торговой точке в Заволжском районе Твери.

В результате проверки выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с томатами и хурмой из Азербайджана, хурмой из Узбекистана, мандаринами из Абхазии и Марокко. Товары не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.