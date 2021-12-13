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Общество13 декабря 2021 13:00

В Заволжском районе Твери проверили томаты, хурму и мандарины

И выявили нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мандарины и хурма не прошли проверку

Мандарины и хурма не прошли проверку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были отобраны пробы овощей и фруктов в торговой точке в Заволжском районе Твери.

В результате проверки выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с томатами и хурмой из Азербайджана, хурмой из Узбекистана, мандаринами из Абхазии и Марокко. Товары не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.