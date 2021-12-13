В День освобождения Калинина жители Тверской области возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям

В регионе отметят 80-ю годовщину освобождения Калинина Фото: ПТО

16 декабря в Твери отметят 80-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

С 8:00 в тверских храмах будут отслужены панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

C 9:00 утра у братских могил, мемориалов и воинских захоронений состоятся церемонии возложения цветов и венков. Торжества пройдут у стелы "Город воинской славы" и на площади у Обелиска Победы.

На площади перед ДК "Синтетик" будет показана интерактивная инсталляция "На улицах сегодня не стреляют". В Детской школе искусств №1 им. М.П. Мусорского и в Доме культуры поселка Элеватор пройдут праздничные концерты.

В районах Тверской области также организованы концерты, кинопоказы, уроки мужества, выставки рисунков, виртуальные книжные выставки, исторические викторины для школьников, литературные конкурсы.

В 19:46 в Твери состоится акция "Свеча Памяти" на Площади Победы.

В 20:00 на территории стадиона "Центральный" и МБУ "Зеленстрой" прогремит салют.