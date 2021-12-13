Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2021 10:52

В Тверской области приняты дополнительные меры по устранению нарушений электроснабжения

Работы ведутся в восьми районах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверской области ведутся восстановительные работы на электросетях

В Тверской области ведутся восстановительные работы на электросетях

Фото: ПТО

В Тверской области из-за погодных условий 13 декабря произошло отключение энергоснабжения в ряде населенных пунктов Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с руководством ПАО «Россети Центр» о ходе восстановительных работ.

По информации энергетиков, в настоящее время приняты дополнительные меры по устранению нарушений на линиях электропередачи. Работы ведутся в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Торопецкого и Ржевского районов, Осташковского, Вышневолоцкого, Удомельского городских округов, Весьегонского муниципального округа. Электроснабжение планируется восстановить в нормативные сроки.

Ситуация находится на контроле губернатора.