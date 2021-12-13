В Тверской области приняты дополнительные меры по устранению нарушений электроснабжения

В Тверской области ведутся восстановительные работы на электросетях Фото: ПТО

В Тверской области из-за погодных условий 13 декабря произошло отключение энергоснабжения в ряде населенных пунктов Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с руководством ПАО «Россети Центр» о ходе восстановительных работ.

По информации энергетиков, в настоящее время приняты дополнительные меры по устранению нарушений на линиях электропередачи. Работы ведутся в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Торопецкого и Ржевского районов, Осташковского, Вышневолоцкого, Удомельского городских округов, Весьегонского муниципального округа. Электроснабжение планируется восстановить в нормативные сроки.

Ситуация находится на контроле губернатора.