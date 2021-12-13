В парке Победы заработали горка и каток Фото: vk.com/parkpobedi_tver

В минувшие выходные в парке Победы в Твери заработали горка и каток.

Для посетителей вход ежедневно с 10:00 до 22:00.

Кататься со своими коньками можно безлимитно за 200 рублей. Коньки в прокат 250 руб./час. В залог необходимо оставить документ (до трех пар коньков) или 1000 рублей (за пару коньков).

Заточка коньков - 250 рублей.

Покататься на горке со своим тюбингом стоит 50 рублей без ограничения по времени. Тюбинг в прокат - 200 руб./час под залог документа или 2000 рублей.