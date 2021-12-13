В Тверской области газ бесплатно подвели к 604 домовладениям

В регионе газ бесплатно подводится к домам по заявкам от домовладельцев. Фото: ПТО

В регионе принято уже 6558 заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации частных домов в 512 населенных пунктах.

- В настоящее время заключено 926 договоров на догазификацию. Обязательства исполнены в отношении 604 домовладений. Мероприятия по догазификации планируется реализовать в 2021-2022 годах. При отсутствии технической возможности сроки будут перенесены на период не позднее 2024-го, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

- Газификация необходима для промышленных предприятий, сельского хозяйства. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты, - считает губернатор Игорь Руденя.