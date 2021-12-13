После смерти парня и девушки в Твери следователи возбудили уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской по факту смерти 19-летней девушки и 25-летнего парня в Заволжском районе Твери возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Тела умерших молодых людей, без видимых телесных повреждений, были обнаружены в квартире дома на улице Новочеркасской в Твери 12 декабря.

Материал доследственной проверки был передан из городского следственного отдела в первый отдел по расследованию особо важных дел, следователем которого возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, с помощью криминалиста осмотрено место происшествия.

- С целью установления причин смерти назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.