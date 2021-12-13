В районах Тверской области произошли частичные отключения электричества

В Тверской области восстанавливают электроснабжение Фото: архив "КП"

13 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Тверской области поступили сообщения о частичном отключении электроснабжения в районах. Обстановка находится на контроле ведомства.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии "Россети Центр" – 8-800-220-0-220. На "горячей линии" ГУ МЧС России по Тверской области: 8(4822)-39-09-82.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.