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Происшествия13 декабря 2021 6:24

Трех жителей Твери обманули на сайте поиска попутчиков

Мошенников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули трех жителей Твери

Мошенники обманули трех жителей Твери

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 38-летняя жительница Твери и рассказала, что на сайте поиска попутчиков нашла автомобиль для поездки из Москвы в Тверь. В мессенджер ей написал незнакомец и прислал ссылку для оплаты. Женщина ввела реквизиты карты и лишилась 10 500 рублей.

Аналогичным способом был обманут 35-летний житель Твери. Мужчина хотел доехать до Санкт-Петербурга и так же ввел реквизиты карты, пройдя по ссылке от неизвестного.

32-летний житель Центрального района Твери лишился 15 500 рублей, перечислив предоплату за доставку запчастей на том же сайте.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.