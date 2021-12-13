Трех жителей Твери обманули на сайте поиска попутчиков

Мошенники обманули трех жителей Твери Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 38-летняя жительница Твери и рассказала, что на сайте поиска попутчиков нашла автомобиль для поездки из Москвы в Тверь. В мессенджер ей написал незнакомец и прислал ссылку для оплаты. Женщина ввела реквизиты карты и лишилась 10 500 рублей.

Аналогичным способом был обманут 35-летний житель Твери. Мужчина хотел доехать до Санкт-Петербурга и так же ввел реквизиты карты, пройдя по ссылке от неизвестного.

32-летний житель Центрального района Твери лишился 15 500 рублей, перечислив предоплату за доставку запчастей на том же сайте.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.