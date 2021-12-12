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Здоровье12 декабря 2021 10:04

12 декабря коронавирусом в Твери заболело 119 человек

Уровень заболевания идёт на спад
Олег ХАДАЕВ
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За жизнь коронавирусных больных всё ещё нужно сражаться.

За жизнь коронавирусных больных всё ещё нужно сражаться.

Фото: Олег ЗОЛОТО

12 декабря коронавирусом в Твери заболело 119 человек. В Конаковском районе выявлено 28 больных, в Ржеве 23, в Калининском районе 21, в Вышневолоцком городском округе 14 и в Торжке 28.

Всего по Тверской области выявлено 360 заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным на 12 декабря на карантине (на самоизоляции, либо на больничном) находятся 8710 жителей региона.

Наращивание темпов вакцинации в Тверской области даёт свои результаты. Уровень заболевания идёт на спад. Но расслабляться рано.