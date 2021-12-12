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Политика12 декабря 2021 6:51

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Конституции

И призвал сохранять семейные ценности
Олег ХАДАЕВ
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Игорь Руденя поздравил тверичан с Днём Конституции.

Игорь Руденя поздравил тверичан с Днём Конституции.

Фото: ПТО

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В основе этого государственного праздника – уважение к Основному закону нашей страны, определяющему уверенное, поступательное развитие нашего государства, его независимость и территориальную целостность. Ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на протяжении многих веков объединяют наш народ в работе на благо Отечества и защите Родины. Это патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций крепкой семьи, воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени, распространённом пресс-службой правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что сегодня созидательный потенциал Основного закона позволяет реализовывать масштабные национальные проекты, направленные на комплексное развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни населения.