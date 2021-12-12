Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Конституции

Игорь Руденя поздравил тверичан с Днём Конституции. Фото: ПТО

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В основе этого государственного праздника – уважение к Основному закону нашей страны, определяющему уверенное, поступательное развитие нашего государства, его независимость и территориальную целостность. Ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на протяжении многих веков объединяют наш народ в работе на благо Отечества и защите Родины. Это патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций крепкой семьи, воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени, распространённом пресс-службой правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что сегодня созидательный потенциал Основного закона позволяет реализовывать масштабные национальные проекты, направленные на комплексное развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни населения.