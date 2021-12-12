Житель Лихославля оплатил коммунальные услуги украденной банковской картой

Украл, оплатил коммуналку, а тюрьму... Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

56-летний житель Лихославля обратился в полицию с заявлением о пропаже пластиковой банковской карты, после чего на телефоне отобразились сообщения о тратах на сумму 75 000 рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина решил выпить у себя дома с малознакомым мужчиной. Когда спиртное подошло к концу, он отправил мужчину в магазин, сам отдав ему карту и сообщив ПИН-код.

После продолжения банкета мужчина уснул, а 48-летний нигде не работающий собутыльник забрал карту и ушёл.

Полицейские задержали подозреваемого.

- С похищенной карты он оплатил алкоголь, продукты питания, коммунальные услуги, а также приобрёл мобильный телефон и ювелирные украшения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Продукты питания и алкоголь мужчина съел и выпил.

Теперь ему грозит шестилетний срок в колонии.