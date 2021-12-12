После пьянки с неизвестным, житель Бежецка лишился ноутбука и мобильного телефона

К полицейским Бежецка обратился 47-летний житель города и рассказал, что у него пропали ноутбук и мобильный телефон. Ущерб он оценил в 16 000 рублей. А вот обстоятельства происшествия назвать не смог.

Позже, проведя оперативно-следственные действия, полиция задержала злоумышленника — 46-летнего безработного и ранее судимого мужчину.

Выяснилось, что хозяин квартиры пригласили к себе малознакомого мужчину, чтобы распить с ним спиртное. Алкоголь расслабил потерпевшего и он уснул. В этот момент случайный гость и украл ноутбук и телефон.

Преступник задержан, украденное возвращено потерпевшему.