Высказаться на сайте может каждый.

Состав подарочного набора для новорождённых в Тверской области стал предметом публичного обсуждения на специально созданном для семей сайте «Семейный помощник».

Существующий сейчас набор может быть дополнен по результатам опроса.

Жителям предлагается отметить позиции в двух списках. В первом указаны предметы, которые уже имеются в наборе.

Во втором списке представлены предметы, которыми можно дополнить состав подарочного набора. Перечень сформирован по итогам обсуждения на совместном совещании Минпромторга и Минсемьи Тверской области с участием представителей многодетных семей региона.

Напомним, наборы новорождённых выдаются родителям или опекунам всех грудничков, родившихся на территории Тверской области.