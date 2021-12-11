В Твери 4-летняя девочка пострадала в ДТП в «Южном»

На Октябрьском проспекте в Твери столкнулись две иномарки. Фото: ГИБДД по Тверской области
Вечером 11 декабря в микрорайоне «Южный» в Твери 4-летняя девочка пострадала в ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, возле дома №59 на Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.
"Рено" въехал сзади в автомобиль "Киа". Водители были трезвы. Повреждения у автомобилей незначительные: разбитая фара и смятый бампер. Однако, без травмированных в этой аварии не обошлось.
- В аварии пострадал пассажир одного из авто: 4-летняя девочка. У ребенка диагностировали сотрясение мозга и травмы головы. Скорая отвезла ребёнка в детскую областную больницу. Угрозы ее жизни нет, - сообщили подробности в региональном ГИБДД.
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Повреждения у автомобилей незначительные. Фото: ГИБДД по Тверской области
Место аварии в «Южном». Фото: ГИБДД по Тверской области