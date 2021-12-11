В императорском дворце Твери будут учить каллиграфии

Мастер-класс по каллиграфии пройдет в императорском дворце в Твери. Фото: VK/ Тверская областная картинная галерея

В Тверском императорском дворце 12 декабря пройдет мастер-класс по каллиграфии. Об этом сообщает официальная группа областной картинной галереи в соцсети.

Организаторы предлагают вдохновиться работами художников, представленными на выставке «Дух всюду сущий», и попробовать свои силы в этом искусстве. В этом вам помогут профессиональные педагоги.

Начало в 11.00. Количество мест ограничено. Участие нужно подтвердить по телефонам: (4822) 34-62-43, 34-31-56.

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