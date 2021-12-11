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Общество11 декабря 2021 13:52

В Твери заработала Рождественская ярмарка

Жители и гости областной столицы в течение месяца смогут купить здесь сувениры и сладости
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Несмотря на мороз, народ по Трехсвятской гулял. Фото: VK/ Город «Тверь»

Несмотря на мороз, народ по Трехсвятской гулял. Фото: VK/ Город «Тверь»

Рождественская ярмарка заработала в Твери 11 декабря. Торговля идёт в специально установленных вдоль пешеходной улицы домиках-павильонах. Как сообщает городская администрация, торгуют на ярмарке при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Рождественская ярмарка будет работать до 9 января 2022 года ежедневно с 11:00 до 20:00 вечера. 1 и 2 января - выходные дни.

Жители и гости города смогут приобрести сувениры, подарки, сладости и горячие напитки

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