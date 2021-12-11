В думе Твери публично обсудили бюджет-2022

Публичные слушания бюджета Твери прошли в думе. Фото: пресс-служба думы Твери

В стенах Тверской городской Думы прошли публичные слушания бюджета города Твери на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента. Участие в слушаниях приняли представители общественных организаций, Общественной палаты города Твери, депутаты Думы и горожане.

Перед собравшимися выступили представители администрации города Твери, которые рассказали об основных направлениях развития города в будущем году, озвучили параметры бюджета: основные доходы и расходы городской казны.

Общий объем доходов составит 9,7 млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 4, 4 млрд. рублей. Расходная часть бюджета – 9,9 млрд. рублей, при этом дефицит по прогнозам сформируется в размере 5 % и составит 213 000 тыс. рублей. Безвозмездные поступления из бюджетов разного уровня запланированы в размере 5,3 млрд. рублей. Областные и федеральные средства будут направлены на строительство социальных объектов, благоустройство общественных зон и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог.

Напомним, публичные слушания бюджета предшествуют рассмотрению бюджета думой. Первое чтение бюджета запланировано на ближайших заседаниях. Утвердить главный финансовый документ парламентарии должны до конца года.

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