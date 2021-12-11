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Звезды11 декабря 2021 12:54

В Твери пройдет рок-фестиваль молодых исполнителей «NEW TONE – 2021»

К участию заявлены исполнители, выступающие на сцене не более 5 лет
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Афиша фестиваля.

Афиша фестиваля.

В субботу, 11 декабря, в Твери в рамках фестиваля «NEW TONE – 2021» на сцене клуба «Биг Бен» (Брагина, 2) выступят группы и исполнители, работающие в разных направлениях стиля «рок» и выступающие на сцене не более 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Здесь также поясняют, что выступление на фестивале не просто шанс выйти на сцену, но и возможность получить рекомендации от членов жюри – мастеров в области вокала, инструментального исполнения, известных рок-музыкантов и музыкальных журналистов.

Главным призом для победителя станет запись трека в профессиональной студии звукозаписи в Твери.

Начало концерта в 16.00. Вход свободный.

Возрастное ограничение 18+

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