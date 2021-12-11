Жительница Твери закидала яблоками наркоманов, искавших «закладку» под ее окнами

На видео видно, как двое парней ищут «закладку» в снегу. Фото: скрин видео VK/ “Подслушано в Мамулино»

Жительница Твери рассказала в соцсетях, как закидала яблоками искателей «закладок». Видеозапись 10 декабря была опубликована в соцсети ВКонтакте в паблике «Подслушано в Мамулино».

«Наркоманы везде, как так можно!? Они даже не боятся полиции. Говорят: «Мы сейчас уйдём, подождите… такой наглости я не видела... Закидала яблоками... Помогло!» - рассказала тверичанка в соцсети и прикрепила к посту видео, на котором видно, как двое молодых людей что-то пытаются отыскать под деревом в снегу.

Остаётся надеяться, что правоохранительные органы возьмут этот участок Мамулино на заметку, и «закладчиков» под окнами тверичанки больше не появится.

Добавим, что подобных изготовителей и искателей наркотических «закладок» в Твери задерживают часто. Очередного на днях поймали на улице Склизкова. У 20-летнего гражданина Средней Азии при задержании полицейские обнаружили свёрток, а в нем 2,59 грамма сильнодействующего наркотика.

Как пояснили тогда в пресс-службе регионального УМВД, это вещество предназначалось для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории областного центра.

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