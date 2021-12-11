В Тверской области прививку от коронавируса сделали 582 тысячи человек

В Тверской области продолжается массовая вакцинация.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 11 декабря прививку сделали 582 682 человека, за последние сутки – 1642 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

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