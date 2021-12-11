Детсады в «Чайке» и «Южном» достраивают в Твери

Здание детсада в «Чайке». Фото: администрация Твери

9 декабря глава Твери Алексей Огоньков вместе с коллегами из горадминистрации побывал на стройплощадках новых детских садов в микрорайонах «Чайка» и «Южный». Увиденным остался доволен.

Детсады строятся по новому современному проекту – это большие трёхэтажные здания, оснащённые самым современным оборудованием и даже лифтами. Каждый из них сможет принять до 190 воспитанников. Работы по строительству детского сада на улице Склизкова в микрорайоне «Чайка» в финальной стадии.

– Сегодня мы увидели хорошую динамику строительных работ, – отметил Алексей Огоньков. – Подрядчик понимает свои задачи, работает с соблюдением графика. Это будет первый такой большой и современный сад в Твери, я уверен, что он украсит наш город, понравится детям и их родителям.

В здании завершается монтаж навесного вентилируемого фасада, прокладка внутренних сетей и коммуникаций, начинается устройство навесных потолков и наливных полов, вскоре начнётся поставка и монтаж оборудования, а также установка забора.

Активные работы ведутся и на объекте в микрорайоне «Южный» – в новом детском саду на улице Левитана. Возведено трёхэтажное здание, подрядчик ведёт монтаж внутренних перегородок и перекрытий. Одновременно проводятся коммунальные сети.

В планах городских властей: создать здесь единый социальный кластер. На прилегающем участке уже идёт подготовка площадки под строительство новой школы. Рассматривается также возможность размещения поблизости новой поликлиники, и других учреждений отраслей образования и здравоохранения.