В Тверской области почтальонам раздадут устройства для отпугивания собак

Почтальоны будут обороняться от собак в Тверской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почта России по Тверской области закупит спецсредства для борьбы с собаками. На сайте Госзакупок опубликован соответствующий лот. Цель закупки — обеспечение средствами индивидуальной защиты почтальонов.

Согласно конкурсной документации, планируется закупка 1351 ультразвукового отпугивателя с дальностью действия не менее восьми метров. Начальная цена контракта — 1 млн 206 тысяч рублей. О случаях нападения собак на почтальонов в последнее время ничего не сообщалось, однако, по всей видимости, проблема существует.

Напомним, в Тверской области скоро создадут Единую региональную базу безнадзорных животных. Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается около 2,5 тысяч бродячих собак.

Предполагается создание приютов для собак в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Твери. Здесь будет содержаться порядка 600 животных.

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