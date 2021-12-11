Самая высокооплачиваемая профессия в Тверской области - фармацевт-провизор

Быть фармацевтом в Тверской области выгодно.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря 2021 в Тверской области. Об этом сообщает исследовательский центр портала «Superjob.ru».

По данным портала от 10 декабря 2021 года, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в декабре стали пять специальностей:

фармацевт-провизор- 90 000 рублей, оператор склада -65 000 — 80 000 рублей, инженер-конструктор - от 60 000 рублей, инженер-монтажник - от 55 000 рублей и юрисконсульт - от 50 000 рублей.

Платить такую зарплату готовы работодатели областного центра. Напомним, что по данным статистики, средняя зарплата в регионе не превышает 40 тысяч рублей в месяц.

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