Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца привезли в Тверь

Николай Угодник является одним из самых почитаемых святых всего христианского мира.

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца прибыл в Тверь в Александро-Николаевский собор, что на Привокзальной площади. Об этом сообщили в Тверской епархии.

Николай Угодник является одним из самых почитаемых святых всего христианского мира. Например, только в календаре Русской православной церкви существует три праздничных дня, кроме того его имя поминается на каждой четверговой будничной службе. Число посвященных святому храмов уступает только Пресвятой Богородице, а имя Николая было до революции одним из самых популярных в Российской империи. Святитель считается покровителем путешественников, мореплавателей, сирот и заключенных.

У верующих будет возможность помолиться перед мощами одного из самых почитаемых в православном мире святых – до 19 декабря.

СПРАВКА "КП"

Святитель Николай жил в IV веке на территории современной Турции, был священником и, по преданию, совершал многочисленные чудеса. На протяжении веков христиане верят и свидетельствуют о том, что святой отвечает на их молитвы и самые различные просьбы о помощи. Не зря же его называют Чудотворцем.

После смерти Святителя Николая мощи находились в византийских Мирах Ликийских (современный турецкий город Домре), где служил Николай. Однако по мере того, как на эту территорию усиливались набеги арабов, возникла опасность утраты святынь. В 1087 году итальянские купцы фактически похитили мощи святого и перевезли в Бари, где для них была построена Базилика Святого Николая.

С 1969 года Католическая церковь разрешила православным проводить службы в крипте Базилики Святого Николая, а по четвергам в основном помещении храма совершается богослужение по византийскому обряду.

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